''Изнасилование'' полицейского под Киевом: дело приняло неожиданный поворот

В Киевской области оправдали мужчину, которого обвинили в изнасиловании полицейского. Соответствующее решение вынес Обуховский районный суд, постановив, что близость между потерпевшим и подозреваемым была "по обоюдному согласию".

Как пишет издание "Информатор", в ноябре прошлого года к правоохранителям г. Васильков обратился сотрудник полиции охраны, который заявил об избиении и изнасиловании двумя случайными знакомыми.

"Пострадавший познакомился в супермаркете с двумя мужчинами, которые предложили ему выпить с ним. Он согласился, но во время распития алкогольных напитков между ними возник конфликт, в ходе которого правоохранителя избили и изнасиловали", — отметили в издании.

Однако суд постановил, что истец является гомосексуалистом, а половой акт между ним и обвиняемыми произошел по взаимному согласию и не является противоправным действием. Таким образом, ответчика признали невиновным, а второй фигурант дела остался неизвестным.

Как писал OBOZREVATEL, в августе под Киевом задержали мужчину, который пытался изнасиловать 8-летнего ребенка. Для совершения преступления он затащил свою жертву в кукурузное поле.