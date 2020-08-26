Под Киевом столкнулись две фуры: есть пострадавший. Видео с места ДТП

На трасе Киев – Одесса, недалеко от столицы, 26 августа произошло масштабное ДТП с участием двух грузовиков, в результате которого пострадал один из водителей.

Как написали на странице "Стражи Эспрессо" в Facebook, обе фуры двигались в направлении Киева, одна за другой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительным данным журналистов, перед светофором в Вите-Почтовой водитель первого грузовика остановился, а второй по неизвестным причинам не отреагировал на это, потому фура въехала в транспортное средство впереди.

В результате ДТП кабина заднего грузовика превратилась в груду металлолома. Водитель получил травмы, был госпитализирован в больницу. Наблюдалось небольшое затруднение в движении в направлении столицы.

Информация о ДТП под Киевом Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 25 августа на территории военного колледжа на ул. Зоологической нетрезвый водитель наехал на трех девушек-курсанток.

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