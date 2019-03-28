|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Криминал

Под Киевом из-за гололеда столкнулись больше 20 авто: фото

397Читать материал на украинском

Под Киевом из-за снега и гололеда вечером 27 марта столкнулись более 20 авто. Из-за массовой аварии полиции пришлось частично перекрывать Бориспольскую трассу.

В ДТП никто не пострадал, пишет "Информатор". Участниками столкновения стали как легковые авто, так и внедорожники (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"По предварительным данным, из-за сильного гололеда на Бориспольской трассе в сторону Киева столкнулись более двадцати автомобилей. На небольшом участке трассы машины были разбросаны фактически по всей дороге", ‒ уточнили в СМИ.

Новости
Под Киевом произошло "массовое" ДТП с маршрутками: есть пострадавшие
Под Киевом столкнулись более 20 авто

Под Киевом столкнулись более 20 авто

"Информатор"

Под Киевом столкнулись более 20 авто

Под Киевом столкнулись более 20 авто

"Информатор"

Точное количество участников столкновения неизвестны, поскольку некоторые водители уехали, не дожидаясь полиции. Были также авто с серьезными повреждениями, которые влетели в отбойник.

Из-за гололеда под Киевом столкнулись более 20 машин

Из-за гололеда под Киевом столкнулись более 20 машин

"Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, 27 марта в столице и области прошли обильные снегопады. Самой большой проблемой это стало для водителей, которые успели сменить зимние шины на летние. Патрульная полиция предупредила, что в таком случае лучше отказаться от поездок.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения