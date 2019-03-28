Под Киевом из-за гололеда столкнулись больше 20 авто: фото

Под Киевом из-за снега и гололеда вечером 27 марта столкнулись более 20 авто. Из-за массовой аварии полиции пришлось частично перекрывать Бориспольскую трассу.
В ДТП никто не пострадал, пишет "Информатор". Участниками столкновения стали как легковые авто, так и внедорожники (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"По предварительным данным, из-за сильного гололеда на Бориспольской трассе в сторону Киева столкнулись более двадцати автомобилей. На небольшом участке трассы машины были разбросаны фактически по всей дороге", ‒ уточнили в СМИ.
Под Киевом столкнулись более 20 авто
"Информатор"
Под Киевом столкнулись более 20 авто
"Информатор"
Точное количество участников столкновения неизвестны, поскольку некоторые водители уехали, не дожидаясь полиции. Были также авто с серьезными повреждениями, которые влетели в отбойник.
Из-за гололеда под Киевом столкнулись более 20 машин
"Информатор"
Как писал OBOZREVATEL, 27 марта в столице и области прошли обильные снегопады. Самой большой проблемой это стало для водителей, которые успели сменить зимние шины на летние. Патрульная полиция предупредила, что в таком случае лучше отказаться от поездок.
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