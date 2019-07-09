Под Киевом сожгли магазин кандидата в народные депутаты: первые фото

Под Киевом неизвестные подожгли магазин депутата Киевского областного совета, кандидата в народные депутаты, имя которого не разглашается.

41-летний житель села Шпитьки обнаружил свой продуктовый магазин сгоревшим утром 9 июля, сообщили на странице полиции Киевской области в Facebook.

"В результате пожара повреждено 40 квадратных метров магазина, имущество и товар. Устанавливается сумма ущерба", – уточнили правоохранители.

Сгоревший магазин

Под Киевом подожгли магазин депутата

Полиция зарегистрировала уголовное производство по статье за умышленное уничтожение и повреждение имущества.

Как писал OBOZREVATEL, под Киевом в одном из сел Обуховского района группа неизвестных совершила разбойное нападение на дом народного депутата Олега Недавы, который покинул партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность"6 июня.

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