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/Криминал

Под Киевом сожгли магазин кандидата в народные депутаты: первые фото

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Под Киевом неизвестные подожгли магазин депутата Киевского областного совета, кандидата в народные депутаты, имя которого не разглашается.

41-летний житель села Шпитьки обнаружил свой продуктовый магазин сгоревшим утром 9 июля, сообщили на странице полиции Киевской области в Facebook.

"В результате пожара повреждено 40 квадратных метров магазина, имущество и товар. Устанавливается сумма ущерба", – уточнили правоохранители.

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Сгоревший магазин

Сгоревший магазин

Под Киевом подожгли магазин депутата

Под Киевом подожгли магазин депутата

Полиция зарегистрировала уголовное производство по статье за умышленное уничтожение и повреждение имущества.

Как писал OBOZREVATEL, под Киевом в одном из сел Обуховского района группа неизвестных совершила разбойное нападение на дом народного депутата Олега Недавы, который покинул партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность"6 июня.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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Закон Порядок
Закон Порядок
вы главное партию скажите.а народ зажжет глаголом.
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Закон Порядок
Закон Порядок
а то не понятно он за белых или за красных.намекните.;););)
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