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18 сентября • обновлено в 10:50
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Под Киевом сожгли дом Гонтаревой: видео с высоты птичьего полета

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В сети появилось видео сожженного дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом с высоты птичьего полета.

Пожар произошел около 3 часов ночи 17 сентября. На Youtube-канале "Стоп Коррупции" опубликовали ролик с места ЧП (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители начали рассматривать версию об умышленном поджоге.

Под Киевом сожгли дом Гонтаревой

Под Киевом сожгли дом Гонтаревой

Новости
"Поджигатель летел следом": появились новые детали ЧП с домом Гонтаревой
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой: видео с высоты птичьего полета

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Валерия Гонтарева
Место
Украина Киев
Теги
пожар Национальный банк Украины
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