Под Киевом сожгли дом Гонтаревой: видео с высоты птичьего полета

В сети появилось видео сожженного дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом с высоты птичьего полета.

Пожар произошел около 3 часов ночи 17 сентября. На Youtube-канале "Стоп Коррупции" опубликовали ролик с места ЧП (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители начали рассматривать версию об умышленном поджоге.

Под Киевом сожгли дом Гонтаревой

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