Под Киевом сожгли дом Гонтаревой: видео с высоты птичьего полета

В сети появилось видео сожженного дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом с высоты птичьего полета.
Пожар произошел около 3 часов ночи 17 сентября. На Youtube-канале "Стоп Коррупции" опубликовали ролик с места ЧП (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Правоохранители начали рассматривать версию об умышленном поджоге.
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Семья экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой перенесла очередное ЧП – в поселке Гореничи под Киевом неизвестные сожгли ее дом. Инцидент произошел около 3 часов ночи 17 сентября.
Позже в сети появилось видео с пылающим зданием.
Основная версия пожара в доме Гонтаревой – умышленный поджог.
Экс-глава Нацбанка заявила, что пожар в ее доме под Киевом мог закончиться куда более трагично.
Также Гонтарева заявила, что пока не намерена добиваться получения политубежища в Великобритании.
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