В поселке Козин Киевской области неизвестные сожгли автомобиль президента Федерации подводного спорта и подводной деятельности Украины Станислава Предко.

Случай произошел 19 февраля в 02:45 рядом с домом пострадавшего. Об этом OBOZREVATEL сообщил сам Станислав Предко (для просмотра видео, проскролльте вниз).

По его словам, злоумышленники облили воспламеняющейся жидкостью, а затем подожгли автомобиль Ford S-Max, который он приобрел лишь в декабре.

"Вначале мы пытались потушить огонь своими силами. Использовали три огнетушителя. Но безрезультатно. Пламя проникло в салон", – рассказал он.

Неизвестные сожгли автомобиль Предко

Спасатели, по словам Предко, приехали минут через 40. К тому моменту автомобиль выгорел практически целиком.

Потушить пламя своими силами у владельца транспорта не получилось

Мужчина связывает поджог с деятельностью на посту президента Федерации. Говорит, ранее от участия в международных соревнований на время были отстранены несколько человек. Причина – их поведение. Об отстранении люди были проинформированы надлежащим образом.

"Затем мне начали приходить СМС-сообщения с одного интернет-ресурса. Также был звонок одного из тех людей. Говорил со мной на высоких тонах, а затем бросил трубку", – рассказал Предко.

Станислав Предко

Пресс-секретарь полиции Киевской области Виталия Грохольская сообщила OBOZREVATEL, что уголовное производство открыто по ст. 194 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (поджог).

"На данный момент проводятся необходимые следственные действия", – отметила она.

Под Киевом сожгли авто

Под Киевом сожгли авто

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Коцюбинское Киевской области подожгли два автомобиля, один из которых – депутата Ирпенского городского совета Богдана Слюсаренко.

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