Под Киевом совершили налет на дом журналиста. Фото

В городе Тетиев Киевской области неизвестные совершили налет на дом местного журналиста. Злоумышленники разбили окна и кинули в комнату пластиковую бутылку с воспламеняющейся жидкостью.

В происшествии никто не пострадал, поскольку хозяева отсутствовали дома, сообщили в пресс-службе Национальной полиции. Потерпевший связывает нападение со своей профессиональной деятельностью (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В доме полицейские обнаружили и изъяли камень, полипропиленовую бутылку объемом полтора литра, которая была частично заполнена жидкостью с резким запахом бензина. При этом возгорание не произошло.

Под Киевом совершили налет на дом журналиста Пресс-служба Национальной полиции

По данному факту возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 347-1 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Под Киевом совершили налет на дом журналиста Пресс-служба Национальной полиции

Под Киевом совершили налет на дом журналиста Пресс-служба Национальной полиции

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