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26 апреля • обновлено в 13:06
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Под Киевом совершили налет на дом журналиста. Фото

2.9т
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В городе Тетиев Киевской области неизвестные совершили налет на дом местного журналиста. Злоумышленники разбили окна и кинули в комнату пластиковую бутылку с воспламеняющейся жидкостью.

В происшествии никто не пострадал, поскольку хозяева отсутствовали дома, сообщили в пресс-службе Национальной полиции. Потерпевший связывает нападение со своей профессиональной деятельностью (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В доме полицейские обнаружили и изъяли камень, полипропиленовую бутылку объемом полтора литра, которая была частично заполнена жидкостью с резким запахом бензина. При этом возгорание не произошло.

Под Киевом совершили налет на дом журналиста

Под Киевом совершили налет на дом журналиста

Пресс-служба Национальной полиции

По данному факту возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 347-1 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Под Киевом совершили налет на дом журналиста

Под Киевом совершили налет на дом журналиста

Пресс-служба Национальной полиции

Под Киевом совершили налет на дом журналиста

Под Киевом совершили налет на дом журналиста

Пресс-служба Национальной полиции

Как писал OBOZREVATEL ранее, в России напали на известного спортивного журналиста и ведущего авторской хоккейной программы "Овертайм" Андрея Блохина.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Киев
Тег
нападение
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
бутылка без пробки?и пластиковая чтобы не разбилась?смахивает на постанову,а журналист под кем ходит?
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Seleznev Pavel
Seleznev Pavel
Активисты?
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