Под Киевом сгорела фура с посылками Новой почты. Фото

Борис Бондарь Криминал 19:02, 5.08.2020 Обновлено: 19:03, 5.08.2020

Под Киевом на Бориспольской трассе загорелся фургон Новой почты. Прицеп с посылками практически полностью выгорел.

Как сообщили OBOZREVATEL в полиции Киевской области, пострадавших в происшествии нет. Предположительно воспламенение произошло из-за неисправности в электропроводке автомобиля.

Сотрудники ГСЧС, прибывшие на место, погасили огонь.

Правоохранители устанавливают причину возгорания.

На Бориспольской трассе загорелся автомобиль Новой почты
(Киев оперативный)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, неподалеку от села Марьянское Днепропетровской области во время движения по трассе загорелся автомобиль "ВАЗ 2106". Водитель легковушки не пострадал – он успел выбежать из авто до того, как огонь перекинулся в салон.

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