Под Киевом сгорела дача Гонтаревой: появилось уточнение о пострадавших

Во время пожара в селе Гореничи Киевской области на даче экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой находился охранник.

По предварительной информации, он не пострадал, сообщила пресс-секретарь ГосЧС в Киевской области Виктория Рубан, пишет "112 Украина".

"По предварительным данным, потерпевших в результате пожара нет, охранник, скажем так, не пострадал, но это окончательно будет еще выясняться", – заявила она.

По словам Рубан, очаги возгорания находились в разных местах.

Пожар на даче Гонтаревой

Пожар на даче Гонтаревой

Огонь полностью уничтожил здание

"Пока известно, что нам поступило сообщение в 3 часа 13 минут. На месте ликвидации пожара работали 6 единиц нашей техники, 1 единица вспомогательной техники. Ну, огнем поврежден практически весь дом, потому что очаги возгорания находились в разных местах. Относительно окончательной причины пожара, всех иных обстоятельств – на месте работает следственно-оперативная группа, она уже занимается выяснением", – подытожила она.

Как писал OBOZREVATEL, сама Гонтарева заявила, что причиной пожара является поджог. По ее словам, неизвестные перебросили через забор бутылки с горючей смесью. В полиции озвучили несколько версий ЧП.

В Офисе президента Украины назвали происшествие брутальным преступлением, раскрытие которого должно стать приоритетом правоохранителей.

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