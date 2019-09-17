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17 сентября • обновлено в 12:03
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Под Киевом сгорела дача Гонтаревой: появилось уточнение о пострадавших

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Во время пожара в селе Гореничи Киевской области на даче экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой находился охранник.

По предварительной информации, он не пострадал, сообщила пресс-секретарь ГосЧС в Киевской области Виктория Рубан, пишет "112 Украина".

"По предварительным данным, потерпевших в результате пожара нет, охранник, скажем так, не пострадал, но это окончательно будет еще выясняться", – заявила она.

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По словам Рубан, очаги возгорания находились в разных местах.

Пожар на даче Гонтаревой

Пожар на даче Гонтаревой

Пожар на даче Гонтаревой

Пожар на даче Гонтаревой

Огонь полностью уничтожил здание

Огонь полностью уничтожил здание

"Пока известно, что нам поступило сообщение в 3 часа 13 минут. На месте ликвидации пожара работали 6 единиц нашей техники, 1 единица вспомогательной техники. Ну, огнем поврежден практически весь дом, потому что очаги возгорания находились в разных местах. Относительно окончательной причины пожара, всех иных обстоятельств – на месте работает следственно-оперативная группа, она уже занимается выяснением", – подытожила она.

Как писал OBOZREVATEL, сама Гонтарева заявила, что причиной пожара является поджог. По ее словам, неизвестные перебросили через забор бутылки с горючей смесью. В полиции озвучили несколько версий ЧП.

В Офисе президента Украины назвали происшествие брутальным преступлением, раскрытие которого должно стать приоритетом правоохранителей.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Валерия Гонтарева
Место
Украина
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