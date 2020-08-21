Полицейский Иван Подольский погиб в ДТП под Киевом.
В селе Мила под Киевом в ДТП погиб капитан полиции Иван Подольский.
Мужчина попал в аварию на собственном автомобиле, сказано в Facebook на странице Патрульной полиции Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).
Под Киевом разбился капитан полиции. Фото и видео 18+
Предварительно, автомобиль Isuzu создал аварийную ситуацию, в результате чего его Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.
"Иван вступил в ряды патрульной полиции 2015 года, до этого работал участковым, с честью и достоинством верно служил украинскому народу. Ивану было всего 33 года, без отца осталась маленькая дочь", – рассказали в полиции.
Внимание, кадры 18+
Иван Подольский. Фото - фейсбук Патрульной полиции
Под Киевом погиб капитан полиции
Под Киевом погиб капитан полиции
Под Киевом погиб капитан полиции
Под Киевом разбился капитан полиции. Фото и видео 18+
Как писал OBOZREVATEL, ранее в Одессе патрульный автомобиль разбился в жестком ДТП с микроавтобусом Renault.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал