Полицейский Иван Подольский погиб в ДТП под Киевом.

В селе Мила под Киевом в ДТП погиб капитан полиции Иван Подольский.

Мужчина попал в аварию на собственном автомобиле, сказано в Facebook на странице Патрульной полиции Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Под Киевом разбился капитан полиции. Фото и видео 18+

Предварительно, автомобиль Isuzu создал аварийную ситуацию, в результате чего его Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

"Иван вступил в ряды патрульной полиции 2015 года, до этого работал участковым, с честью и достоинством верно служил украинскому народу. Ивану было всего 33 года, без отца осталась маленькая дочь", – рассказали в полиции.

Внимание, кадры 18+

Иван Подольский. Фото - фейсбук Патрульной полиции

Под Киевом погиб капитан полиции

Под Киевом погиб капитан полиции

Под Киевом погиб капитан полиции

Под Киевом разбился капитан полиции. Фото и видео 18+

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Одессе патрульный автомобиль разбился в жестком ДТП с микроавтобусом Renault.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал