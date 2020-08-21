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Под Киевом разбился капитан полиции. Фото и видео 18+

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Криминал
4,9 т.
Полицейский Иван Подольский погиб в ДТП под Киевом

Полицейский Иван Подольский погиб в ДТП под Киевом.

В селе Мила под Киевом в ДТП погиб капитан полиции Иван Подольский.

Мужчина попал в аварию на собственном автомобиле, сказано в Facebook на странице Патрульной полиции Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Под Киевом разбился капитан полиции. Фото и видео 18+

Под Киевом разбился капитан полиции. Фото и видео 18+

Предварительно, автомобиль Isuzu создал аварийную ситуацию, в результате чего его Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

"Иван вступил в ряды патрульной полиции 2015 года, до этого работал участковым, с честью и достоинством верно служил украинскому народу. Ивану было всего 33 года, без отца осталась маленькая дочь", – рассказали в полиции.

Внимание, кадры 18+

Иван Подольский. Фото - фейсбук Патрульной полиции

Иван Подольский. Фото - фейсбук Патрульной полиции

Под Киевом погиб капитан полиции

Под Киевом погиб капитан полиции

Под Киевом погиб капитан полиции

Под Киевом погиб капитан полиции

Под Киевом погиб капитан полиции

Под Киевом погиб капитан полиции

Под Киевом разбился капитан полиции. Фото и видео 18+

Под Киевом разбился капитан полиции. Фото и видео 18+

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Одессе патрульный автомобиль разбился в жестком ДТП с микроавтобусом Renault.

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