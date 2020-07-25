Под Киевом разбился автобус, возвращавшийся с моря: много пострадавших, есть жертва

Алексей Титофф Криминал 11:17, 25.07.2020 Обновлено: 11:37, 25.07.2020

В субботу, 25 июля, в Киевской области в селе Семиполки столкнулись автобус, грузовик и легковушка. В результате ДТП есть погибший и травмированные.

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции области, авария случилась в начале 6-утра на 54 км автодороги Киев-Чернигов.

"По предварительным данным, водитель авто Volkswagen, двигаясь в направлении Чернигова, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN. От столкновения в грузовик произошло повреждение колеса, в результате чего неуправляемое авто выехало на встречную полосу и совершила столкновение с пассажирским автобусом MAN. От удара автобус съехал на обочину и перевернулся", – говорится в сообщении.

Портал "ДТП. Киев" пишет, что в автобусе ехали семьи с детьми.

"6 карет скорой помощи оказывало помощь. Ребенок с осколками стекла в глазах и его мать с закрытой черепно-мозговым повреждением и повреждением позвоночника были доставлены первыми в больницу", – сказано в информации.

Сейчас делом заниматься следователи, которые установят механизм совершения дорожно-транспортного происшествия и выяснят все детали происшествия.

ДТП под Киевом
В ДТП разбились 3 авто
Грузовик
Перевернутый автобус
Легковое авто
Место аварии
ДТП в селе Семиполки

Как сообщал OBOZREVATEL, на трассе Киев – Чоп около села Юров произошла жуткая ДТП с участием двух грузовых автомобилей.

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