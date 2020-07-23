Под Киевом расстреляли бизнесмена на глазах у 7-летнего сына – СМИ
Под Киевом киллеры расстреляли столичного бизнесмена Игоря Плекана.
Как передают "Факты" со ссылкой на сюжет программы "Надзвичайні новини", 44-летний мужчина, вице-президент боксерского клуба вместе с 7-летним сыном ехал на дачу в селе Артемовка Бориспольского района.
По данным журналистов, недалеко от железнодорожного переезда неизвестные якобы выскочили из кустов и начали в упор расстреливать машину из автоматов. В автомобиль попало минимум четыре пули, однако он успел съехать с дороги в поле и остановился через 300 метров.
Ранения мужчины оказались смертельными. Мальчику же киллеры дали шанс спастись, приказав бежать. Ребенок убежал домой, а позже показал матери, где искать отца.
По словам супруги, угрозы мужу от неизвестных поступали регулярно, однако он все время ее успокаивал.
Отметим, что убийство якобы произошло еще днем, однако к ночи 23 июля официального подтверждения от правоохранителей либо от представителей других СМИ так и не появилось.
Как писал OBOZREVATEL, в поселке Затока Одесской области пьяный мужчина из ружья расстрелял местных супругов-предпринимателей. Погибшим было 50 и 44 года.