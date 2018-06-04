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Под Киевом расстреляли джип криминального авторитета: водитель погиб

33.6тЧитать новость на украинском

В с. Гореничи Киевской области по ул. Академической в ночь на 4 июня был расстрелян автомобиль Range Rover, в котором находился вице-президент Федерации бокса Киева, криминальный авторитет Александр Лищенко (известный как "Лича").

В результате погиб водитель - Максим Ковтуненко 1994 года рождения, сообщают источники OBOZREVATEL.

При этом указывается, что Лищенко бежал из авто в лесопосадку во время стрельбы.

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Установлено, что он возвращался от друга по имени Роман, который проживает в с. Гореничи (в доме сейчас проводится обыск).

В ГУ НП в Киевской области подтвердили, что в ночь на 4 июня в с. Гореничи в автомобиле Range Rover было обнаружено тело 23-летнего жителя Киева с огнестрельными ранениями.

Оно направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве 7 мая расстреляли джип бизнесмена Вадима Бермана. Инцидент случился в Печерском районе, по адресу Цитадельная, 5/9. Владелец обнаружил в своем припаркованном авто следы от пуль.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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