Под Киевом расстреляли джип криминального авторитета: водитель погиб

В с. Гореничи Киевской области по ул. Академической в ночь на 4 июня был расстрелян автомобиль Range Rover, в котором находился вице-президент Федерации бокса Киева, криминальный авторитет Александр Лищенко (известный как "Лича").

В результате погиб водитель - Максим Ковтуненко 1994 года рождения, сообщают источники OBOZREVATEL.

При этом указывается, что Лищенко бежал из авто в лесопосадку во время стрельбы.

Александр Лищенко

Установлено, что он возвращался от друга по имени Роман, который проживает в с. Гореничи (в доме сейчас проводится обыск).

В ГУ НП в Киевской области подтвердили, что в ночь на 4 июня в с. Гореничи в автомобиле Range Rover было обнаружено тело 23-летнего жителя Киева с огнестрельными ранениями.

Оно направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве 7 мая расстреляли джип бизнесмена Вадима Бермана. Инцидент случился в Печерском районе, по адресу Цитадельная, 5/9. Владелец обнаружил в своем припаркованном авто следы от пуль.