Под Киевом пьяный водитель сбил беременную женщину: ей сделали кесарево сечение

В селе Погребы Броварского района Киевской области случилось жуткое ДТП. Нетрезвый водитель наехал на беременную местную жительницу и пытался скрыться с места ДТП, но был задержан. Женщине же сделали кесарево сечение, угрозы жизни ребенка не обнаружили.

Как написала пресс-служба полиции Киевской области, потерпевшая с сестрой и племянницей вышли из дома и шли по обочине в направлении села Зазимье. Почти сразу на них наехал автомобиль (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Водитель не остановился и начал убегать с места происшествия. Впрочем, не справившись с управлением, мужчина въехал в гаражное помещение. Он выбежал из машины и снова начал убегать.

Под Киевом пьяный водитель сбил беременную женщину Полиция Киевской области

Это заметили прохожие, которым удалось поймать водителя. Они вызвали полицию. Правоохранители задержали 33-летнего мужчину на месте происшествия. У него не обнаружили повреждений.

Беременную женщину с травмами и ушибами грудной клетки госпитализировали в Центральную районную больницу. С помощью кесарева сечения медики спасли жизнь ребенку.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Под Киевом пьяный водитель сбил беременную женщину Полиция Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева, на Столичном шоссе, 31 октября случилось жуткое ДТП. В результате аварии пострадали два человека, еще один – погиб.

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