Под Киевом пьяный водитель протаранил Tesla с ребенком внутри и маршрутку. Видео

Мирослав Семенюк Криминал 16:53, 28.09.2020 Обновлено: 16:58, 28.09.2020

В воскресенье, 27 сентября, в селе Гатное под Киевом водитель Toyota Prado протаранил несколько авто, после чего влетел на парковку Мегамаркета, где врезался в забор.

Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, внедорожник с донецкой регистрацией неоднократно совершал аварийные ситуации, в частности, ударил Tesla с ребенком внутри и маршрутку (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Остановить его удалось только когда он попал на парковку Мегамаркета, врезался в забор и уже без колеса не мог оттуда выехать, свидетели разбивали стекла", – говорится в сообщении.

Водитель оказался в состоянии сильного алкогольного опъянения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Новые Петровцы под Киевом обнаженный по пояс мужчина устроил ДТП за рулем Audi. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался скрыться при задержании.

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