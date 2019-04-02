Под Киевом пьяный россиянин избил полицейского

Под Киевом, вблизи села Гора Бориспольского района, россиянин напал на полицейского, избив его.

Как сообщает УНН, сотрудник полиции остановил автомобиль Мercedes-Вenz GL350 CDI для проверки документов, за рулем которого находилась украинка.

Также в салоне авто находился гражданин России, который сразу после остановки вышел из машины и напал на полицейского. Он ударил его кулаком в лицо. После такого полицейский применил против злоумышленника баллончик со слезоточивым газом и заковал его в наручники.

Предварительно установлено, что нападающий находился в состоянии алкогольного опьянения, его задержали. По факту нападения на полицейского начато досудебное расследование.

Под Киевом избили полицейского Sputnik Кыргызстан

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине россиянин год совращал 7-летнюю девочку.

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