|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Криминал

Под Киевом пьяный россиянин избил полицейского

2.2тЧитать материал на украинском

Под Киевом, вблизи села Гора Бориспольского района, россиянин напал на полицейского, избив его.

Как сообщает УНН, сотрудник полиции остановил автомобиль Мercedes-Вenz GL350 CDI для проверки документов, за рулем которого находилась украинка.

Также в салоне авто находился гражданин России, который сразу после остановки вышел из машины и напал на полицейского. Он ударил его кулаком в лицо. После такого полицейский применил против злоумышленника баллончик со слезоточивым газом и заковал его в наручники.

Новости
"Цинично избили!" На Черниговщине напали на спасателей во время тушения пожара

Предварительно установлено, что нападающий находился в состоянии алкогольного опьянения, его задержали. По факту нападения на полицейского начато досудебное расследование.

Под Киевом избили полицейского

Под Киевом избили полицейского

Sputnik Кыргызстан

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине россиянин год совращал 7-летнюю девочку.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
24
6
Смешно
4
Интересно
5
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Ударить и избить это не одно и тоже,в названии статьи написано избил полицейского,а в самой статье написано,что какцап раз ударил по лицу полицейского.Надеюсь в отделении какцапу проведут профилактику почек,дубинкой или просто кулаком.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
---CHILD OF THE UNIVERSE GEORGE--- ..
---CHILD OF THE UNIVERSE GEORGE--- ..
''Рассеянена'' в жарят по полной программе, что шкура задубеет, в этом сомнения нет...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения