Под Киевом произошло жуткое тройное ДТП: есть жертвы

В Киевской области на 59-м километре дороги Киев – Харьков произошло ДТПс тремя погибшими.

Как сообщает Нацполиция области, авария случилась около села Бзив Барышевского района.

"Двигаясь в направлении Харькова по скоростной трассе грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на трех мужчин, которые стояли перед ним. Врезавшись в автобус, виновника ДТП протащило вперед, где он сцепился еще с одной машиной на обочине дороги", – говорится в сообщении.

Два человека от полученных травм скончались на месте, третий умер в карете скорой помощи по дороге в больницу.

В настоящее время полиция устанавливает причины трагической аварии. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Великий Молодьков Новоград-Волынского района Житомирской области произошло масштабное ДТП с участием грузовика и автобуса, где погибли 9 человек.

Также в Киеве женщина-водитель легкового Ford, двигаясь задним ходом по дворовой территории, задавила пешехода.

В Киеве на площади Шевченко грузовик насмерть сбил женщину-пешехода.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!