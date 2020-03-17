Главная Новости
17 марта • обновлено в 13:47
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Под Киевом произошло жесткое ДТП: есть жертвы

2.4т
Читать материал на украинском

Под Киевом на Новообуховской трассе произошло масштабное ДТП. Так, в районе села Ходосовка столкнулись Audi и Daewoo.

Как сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook, в результате трагедии погибли два человека Их тела достали из Daewoo (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На месте происшествия работают спасатели, пожарная служба, скорая, полиция. Устанавливаются все детали аварии.

ДТП

ДТП

"112 Украина"

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта в Сумской области столкнулись микроавтобус Renault Traffic и рейсовый автобус "Эталон" сообщением Суммы – Знобь-Новгородское. Погибли три человека и семеро получили травмы.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
ДТП
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
2
Смешно
0
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги