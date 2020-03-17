Под Киевом произошло жесткое ДТП: есть жертвы

Под Киевом на Новообуховской трассе произошло масштабное ДТП. Так, в районе села Ходосовка столкнулись Audi и Daewoo.

Как сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook, в результате трагедии погибли два человека Их тела достали из Daewoo (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На месте происшествия работают спасатели, пожарная служба, скорая, полиция. Устанавливаются все детали аварии.

ДТП "112 Украина"

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта в Сумской области столкнулись микроавтобус Renault Traffic и рейсовый автобус "Эталон" сообщением Суммы – Знобь-Новгородское. Погибли три человека и семеро получили травмы.

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