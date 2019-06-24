Под Киевом произошло смертельное ДТП: движение ограничено

На Житомирской трассе, на въезде в Киев, утром 24 июня произошло ДТП с двумя фурами. По предварительной информации, погиб один из водителей.

Авария случилась в районе разворота на с. Белогородка, сообщили OBOZREVATEL очевидцы, которые также прислали фото ЧП. На снимках видно, что у одного из грузовиков разворочена кабина. Обстоятельства столкновения уточняются.

В результате ДТП образовалась пробка длиной в несколько километров. Проезд возможен лишь по одной полосе.

От удара кабина одного из грузовиков превратилась в груду металла

На дороге образовалась большая пробка

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области в лобовой аварии погибла семья с 10-летней девочкой. За рулем одного из авто находился сотрудник полиции. Силовик был взят под стражу, но впоследствии суд выпустил его под залог.

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