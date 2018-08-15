На Житомирщине произошло смертельное ДТП: опубликованы первые фото

На Житомирщине, около с. Ставище, 15 августа произошло смертельное ДТП при участии фуры и легкового ВАЗ. По предварительным данным, водитель грузового Volvo на турецких номерах выехал на встречную полосу.

В результате аварии погибли двое людей, а водитель фуры скрылся с места ЧП, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Житомирской области. Правоохранители объявили его в розыск и отметили, что он может обратиться за медицинской помощью или пытаться бежать через границу.

"От полученных травм погибли водитель легковушки, житель столицы, и его пассажир, житель Черниговщины", — сообщили в полиции.

Известно также, что скрывшийся водитель является гражданином Турции 1967 года рождения. Правоохранители просят всех, кто увидит мужчину, похожего по приметам на водителя, сообщить в полицию.

Фото водителя

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Как писал OBOZREVATEL, в Николаеве очевидцы устроили самосуд над водителем, который сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе. После ДТП двое прохожих подбежали к машине и начали вытягивать водителя, попутно нанося удары в лицо.