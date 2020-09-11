Под Киевом произошло массовое ДТП: пятеро погибших и 20 раненых

На автодороге вблизи села Иванков Бориспольского района Киевщины 11 сентября произошла масштабная авария с участием четырех транспортных средств – двух грузовиков, микроавтобуса и легковушки. В результате 5 человек погибли и 20 получили травмы.

ДТП произошло примерно в 3:00 часа на 47 километре автодороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский. Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области в Facebook.

По предварительным данным правоохранителей, водитель DAF FT95, который двигался в сторону столицы, совершил столкновение с Mercedes-Benz 1320, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.

Смертельное ДТП случилось на трассе Киев – Харьков – Довжанский

Сначала сообщалось о 13 пострадавших в ДТП. Однако вскоре в патрульной полиции Киевской областиуточнили, что травмы различной степени тяжести в аварии получили 20 человек – их доставили в больницу.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, предварительно, водитель грузовика Mercedes заснул за рулем (у транспортного средства отсутствует тормозной путь). Четыре человека погибли на месте аварии, а водитель маршрутки – в больнице. В медучреждение также были направлены по меньшей мере 18 человек, пока неизвестно, кого из них госпитализировали.

В аварии столкнулись два грузовика, микроавтобус и легковой автомобиль

На месте продолжали работать медики, спасатели и следственно-оперативная группа полиции, выясняя все обстоятельства аварии. Со своей стороны патрульные полицейские обеспечивали безопасность дорожного движения на месте ДТП.

В результате аварии умерли 5 человек, еще 20 получили ранения

"Просим участников дорожного движения учесть вышеуказанную информацию, быть особенно осторожными. По возможности воздержитесь от поездки по вышеуказанному маршруту. Водители, соблюдайте правила дорожного движения и жестов регулировщика", – призвали правоохранители

Отметим, что очевидцы последствий аварии под Киевом в сети подчеркивают, что и после 8 часов движение там было затруднено.

"Я там минут 20 назад проезжал, то движение не восстановлено, все авто и, к сожалению погибшие люди находятся на месте ДТП. Это очень страшно", – пишет пользователь Иван Луценко в Facebook-сообществе dtp.kiev.uа.

Скриншот. Facebook dtp.kiev.ua

ДТП на Киевщине

Сообщение правоохранителей. Facebook патрульная полиция Киевской области

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