Топ-темы:

Под Киевом произошло массовое ДТП: пятеро погибших и 14 раненых

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Криминал
24,3 т.
ДТП под Киевом

На автодороге вблизи села Иванков Бориспольского района Киевщины 11 сентября произошла масштабная авария с участием четырех транспортных средств – двух грузовиков, микроавтобуса и легковушки. В результате 5 человек погибли и 20 получили травмы.

ДТП произошло примерно в 03:00 часа на 47 километре автодороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский. Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области в Facebook.

По предварительным данным правоохранителей, водитель DAF FT95, который двигался в сторону столицы, совершил столкновение с Mercedec-Benz 1320, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.

Смертельное ДТП случилось на трассе Киев – Харьков – Довжанский

Сначала сообщалось о 13 пострадавших в ДТП. Однако вскоре в полиции Киевщины уточнили, что травмы различной степени тяжести в аварии получили 20 человек – их доставили в больницу.

В ДТП столкнулись фура, микроавтобус и два легковых авто

На месте продолжали работать медики, спасатели и следственно-оперативная группа полиции, выясняя все обстоятельства аварии. Со своей стороны патрульные полицейские обеспечивали безопасность дорожного движения на месте ДТП.

В результате аварии умерли 5 человек, еще 20 получили ранения

"Просим участников дорожного движения учесть вышеуказанную информацию, быть особенно осторожными. По возможности воздержитесь от поездки по вышеуказанному маршруту. Водители, соблюдайте правила дорожного движения и жестов регулировщика", – призвали правоохранители.

Под Киевом произошло массовое ДТП: пятеро погибших и 14 раненых
Сообщение полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

УкраинаКиевДТП в КиевеНовости Киева и Киевской области Национальная полиция Украины
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook