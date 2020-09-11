Под Киевом произошло массовое ДТП: пятеро погибших и 14 раненых

На автодороге вблизи села Иванков Бориспольского района Киевщины 11 сентября произошла масштабная авария с участием четырех транспортных средств – двух грузовиков, микроавтобуса и легковушки. В результате 5 человек погибли и 20 получили травмы.

ДТП произошло примерно в 03:00 часа на 47 километре автодороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский. Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области в Facebook.

По предварительным данным правоохранителей, водитель DAF FT95, который двигался в сторону столицы, совершил столкновение с Mercedec-Benz 1320, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.

Сначала сообщалось о 13 пострадавших в ДТП. Однако вскоре в полиции Киевщины уточнили, что травмы различной степени тяжести в аварии получили 20 человек – их доставили в больницу.

На месте продолжали работать медики, спасатели и следственно-оперативная группа полиции, выясняя все обстоятельства аварии. Со своей стороны патрульные полицейские обеспечивали безопасность дорожного движения на месте ДТП.

"Просим участников дорожного движения учесть вышеуказанную информацию, быть особенно осторожными. По возможности воздержитесь от поездки по вышеуказанному маршруту. Водители, соблюдайте правила дорожного движения и жестов регулировщика", – призвали правоохранители.

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