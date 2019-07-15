Под Киевом произошло масштабное ДТП с маршруткой: погибли три человека

Под Киевом, в селе Гуровщина, 15 июля произошло ДТП с маршрутным автобусом из Львова, в результате которого погибли три человека. Еще 9 людей были травмированы.

Авария произошла на трассе Киев – Чоп, сообщили на странице полиции Киевщины в Facebook (чтобы посмотреть видео, скролльте до конца страницы. 18+).

По информации правоохранителей, столкновение произошло около 6 утра. Все погибшие находились в легковом авто. 9 травмированных пассажиров микроавтобуса были госпитализированы.

Маршрутка влетела в отбойник Скриншот

По информации в группе dtp.kiev.ua в Facebook, маршрутка на высокой скорости влетела в легковое авто.

"Произошло столкновение – маршрутка и Ford легковой. У Forda практически нет задней части. Два человека из этой машины скончались прямо на месте аварии, один - по дороге в больницу", – уточнили в соцсети.

Маршрутка влетела в отбойник, трассу пришлось перекрывать. Движение происходит только по одной полосе.

Авария под Киевом Скриншот

ДТП Скриншот

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, 12 июля на трассе Киев – Чоп в Житомирской области 12 июля легковой автомобиль въехал в грузовик.

В результате пассажир легкового авто погиб на месте происшествия, водитель госпитализирован.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!