Под Киевом произошло масштабное ДТП: первые подробности

На Одесской трассе под Киевом произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате движение на участке было практически полностью блокировано.

Как сообщили OBOZREVATEL водители, авария случилась утром 26 июня у поворота на с. Саливонки.

"По предварительной информации, водитель грузовика Renault столкнулся с легковым автомобилем, после чего фура перевернулась. О пострадавших неизвестно. Знаю, что водитель фуры жив, очевидцы аварии помогли ему выбраться из кабины", – рассказал наш собеседник.

ДТП под Киевом

Из-за того, что часть автодороги перекрыта из-за ремонта, в результате аварии движение по Одесской трассе оказалось практически блокированным в оба направления.

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

Как сообщал OBOZREVATEL, на Житомирской трассе на въезде в Киев, утром 24 июня произошло ДТП с двумя фурами. В результате погиб один из водителей.

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