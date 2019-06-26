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Под Киевом произошло масштабное ДТП: первые подробности

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На Одесской трассе под Киевом произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате движение на участке было практически полностью блокировано.

Как сообщили OBOZREVATEL водители, авария случилась утром 26 июня у поворота на с. Саливонки.

"По предварительной информации, водитель грузовика Renault столкнулся с легковым автомобилем, после чего фура перевернулась. О пострадавших неизвестно. Знаю, что водитель фуры жив, очевидцы аварии помогли ему выбраться из кабины", – рассказал наш собеседник.

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

Из-за того, что часть автодороги перекрыта из-за ремонта, в результате аварии движение по Одесской трассе оказалось практически блокированным в оба направления.

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

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ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

Как сообщал OBOZREVATEL, на Житомирской трассе на въезде в Киев, утром 24 июня произошло ДТП с двумя фурами. В результате погиб один из водителей.

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Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области Война на дорогах
Место
УкраинаКиев
Теги
ДТПавтокриминал
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