Под Киевом произошло масштабное ДТП: первые подробности

На Одесской трассе под Киевом произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате движение на участке было практически полностью блокировано.
Как сообщили OBOZREVATEL водители, авария случилась утром 26 июня у поворота на с. Саливонки.
"По предварительной информации, водитель грузовика Renault столкнулся с легковым автомобилем, после чего фура перевернулась. О пострадавших неизвестно. Знаю, что водитель фуры жив, очевидцы аварии помогли ему выбраться из кабины", – рассказал наш собеседник.
ДТП под Киевом
Из-за того, что часть автодороги перекрыта из-за ремонта, в результате аварии движение по Одесской трассе оказалось практически блокированным в оба направления.
ДТП под Киевом
ДТП под Киевом
ДТП под Киевом
ДТП под Киевом
ДТП под Киевом
Как сообщал OBOZREVATEL, на Житомирской трассе на въезде в Киев, утром 24 июня произошло ДТП с двумя фурами. В результате погиб один из водителей.
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