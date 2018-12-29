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/Криминал

Под Киевом произошло масштабное ДТП: много погибших и раненых

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Под Киевом на трассе около пгт Залесье произошло смертельное ДТП при участии легкового авто и грузовика. В результате столкновения погибло трое людей, еще двое травмированы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Киевской области, водитель легкового Opel с четырьмя пассажирами в салоне не справился с управлением на скользкой дороге и въехал в грузовик, водитель которого остановился для помощи другому автомобилисту.

"Вследствие столкновения в Opel погибло две женщины и один мужчина, два других пассажира доставлены в центральную больницу и находятся в тяжелом состоянии", — уточнили правоохранители.

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Смертельное ДТП под Киевом

Смертельное ДТП под Киевом

Пресс-служба полиции Киевщины

Полиция Киевщины призвала водителей отказаться от выезда на авто без крайней нужды. Если передвижения на личной машине избежать не удается, обязательно нужно пользоваться ремнями безопасности.

Смертельное ДТП под Киевом

Смертельное ДТП под Киевом

Пресс-служба полиции Киевщины

Под Киевом произошло масштабное ДТП: много погибших и раненых

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Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в субботу, 29 декабря, на большинстве автодорог образовались серьезные пробки. Сильнее всего движение затруднено при въездах и выездах из столицы.

Кроме того, трафик осложнен многочисленными ДТП. В центральной части города их произошло сразу шесть.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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