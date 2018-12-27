Под Киевом произошло два ДТП с маршрутками: пострадали 15 пассажиров

Под Киевом 27 декабря произошло сразу две аварии с маршрутными автобусами, в ходе которых было травмировано 15 пассажиров.
Так, около 6:30 на 39 километре трассы Киев — Знамянка грузовик влетел в маршрутку ГалАЗ во время ее остановки в правой полосе движения, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
Авария в Обуховском районе
Пресс-служба полиции Киевщины
"Шестеро пассажиров получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы", — уточнили правоохранители.
Второе ЧП случилось около 7:30 утра на трассе Киев — Одесса. Авария произошла на контрольно-пропускном пункте в Белой Церкви.
"После проверки документов водитель грузовика начал движение. В это время водитель маршрутки Mercedes Sprinter столкнулся с ним. Девять пассажиров отправили в больницу на каретах скорой помощи", — пояснили в пресс-службы полиции Киевщины.
ДТП в Белой Церкви
Пресс-служба полиции Киевщины
Также правоохранители подчеркнули, что в целом за минувшие сутки зафиксировали 106 ДТП, из них 3 с пострадавшими. Основной причиной аварий стало несоблюдение водителями скоростного режима.
Как писал OBOZREVATEL, 25 декабря в Киеве маршрутка с пассажирами врезалась в забор и женщину, которая кормила бездомных собак. От госпитализации пострадавшая отказалась, однако прибывший на место происшествия муж решил отвезти супругу в больницу на обследование.
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.