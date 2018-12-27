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/Криминал

Под Киевом произошло два ДТП с маршрутками: пострадали 15 пассажиров

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Под Киевом 27 декабря произошло сразу две аварии с маршрутными автобусами, в ходе которых было травмировано 15 пассажиров.

Так, около 6:30 на 39 километре трассы Киев — Знамянка грузовик влетел в маршрутку ГалАЗ во время ее остановки в правой полосе движения, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Авария в Обуховском районе

Авария в Обуховском районе

Пресс-служба полиции Киевщины

"Шестеро пассажиров получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы", — уточнили правоохранители.

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Второе ЧП случилось около 7:30 утра на трассе Киев — Одесса. Авария произошла на контрольно-пропускном пункте в Белой Церкви.

"После проверки документов водитель грузовика начал движение. В это время водитель маршрутки Mercedes Sprinter столкнулся с ним. Девять пассажиров отправили в больницу на каретах скорой помощи", — пояснили в пресс-службы полиции Киевщины.

ДТП в Белой Церкви

ДТП в Белой Церкви

Пресс-служба полиции Киевщины

Также правоохранители подчеркнули, что в целом за минувшие сутки зафиксировали 106 ДТП, из них 3 с пострадавшими. Основной причиной аварий стало несоблюдение водителями скоростного режима.

Как писал OBOZREVATEL, 25 декабря в Киеве маршрутка с пассажирами врезалась в забор и женщину, которая кормила бездомных собак. От госпитализации пострадавшая отказалась, однако прибывший на место происшествия муж решил отвезти супругу в больницу на обследование.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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