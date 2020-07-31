Под Киевом произошло ДТП с опрокидыванием: сообщают о пострадавших. Видео

В Киевской области в пятницу, 31 июля, произошло серьезное ДТП с опрокидыванием. Предварительно, есть пострадавшие.

Авария случилась на трассе Киев-Борисполь, возле села Чубинское. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Серьезное ДТП с опрокидыванием на бок произошло на трассе Киев-Борисполь, вблизи с Чубинским. Предварительно, есть пострадавшие. Информация уточняется", – говорится в посте.

На видео видно, что в результате аварии одно авто было опрокинуто на бок, а другое – погнутое. На место прибыли спасатели, правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, на Надднепрянском шоссе, 28 июля произошло масштабное ДТП с участием внедорожника и грузовика, в результате которого, предварительно, погиб один человек.