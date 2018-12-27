Под Киевом произошел взрыв на автозаправке: есть пострадавшие

Под Киевом в с. Ксаверовка в магазине при автозаправке произошел взрыв, в ходе которого оторвало пальцы сотруднику АЗС. Причиной ЧП стало неосторожное обращение с запалом.

Сам пострадавший заявил, что нашел запал от УЗРГМ в поле и решил забрать его себе, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Киевщины.

"Сотрудник автозаправки получил телесные повреждения в виде травматической ампутации двух пальцев на правой руке. Его госпитализировали в районную больницу", — сообщили правоохранители.

Заправка под Киевом Национальная полиция

Полиция начала уголовное расследование по факту незаконного обращения с оружием.

Как писал OBOZREVATEL, в декабре под Киевом в селе Крушинка во время заправки автомобиля "Газель" произошел взрыв баллона на АЗС. Водитель получил травмы разной степени тяжести.