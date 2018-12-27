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/Криминал

Под Киевом произошел взрыв на автозаправке: есть пострадавшие

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Под Киевом в с. Ксаверовка в магазине при автозаправке произошел взрыв, в ходе которого оторвало пальцы сотруднику АЗС. Причиной ЧП стало неосторожное обращение с запалом.

Сам пострадавший заявил, что нашел запал от УЗРГМ в поле и решил забрать его себе, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Киевщины.

"Сотрудник автозаправки получил телесные повреждения в виде травматической ампутации двух пальцев на правой руке. Его госпитализировали в районную больницу", — сообщили правоохранители.

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Как писал OBOZREVATEL, в декабре под Киевом в селе Крушинка во время заправки автомобиля "Газель" произошел взрыв баллона на АЗС. Водитель получил травмы разной степени тяжести.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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Хорошо, шо не гранату нашел ...
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