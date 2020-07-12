Под Киевом полиция закрыла ночной клуб из-за нарушения карантина. Фото

В поселке Козин, что на Обуховщине Киевской области, полицейские пресекли деятельность ночного развлекательного клуба Queen Country Club за нарушение карантина.

Об этом написала пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области на своем сайте. Заведение, несмотря на ограничения, продолжило работу после 22 часов, а персонал и более полтысячи посетителей находились без средств индивидуальной защиты (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Под Киевом полиция закрыла ночной клуб Queen Country Club из-за нарушения карантина ГУ Национальной полиции в Киевской области

Нарушение полицейские обнаружили во время профилактического рейда. Они составили два админпротокола в отношении администратора клуба по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных действующим законодательством). Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения штрафа на граждан от 17 до 34 тысяч гривен и на должностных лиц – от 34 до 170 тысяч гривен.

Под Киевом полиция закрыла ночной клуб Queen Country Club из-за нарушения карантина ГУ Национальной полиции в Киевской области

Правоохранители призвали граждан соблюдать ограничения и в случаи выявления нарушений требований карантина сообщать по спецлинии 102.

Под Киевом полиция закрыла ночной клуб Queen Country Club из-за нарушения карантина ГУ Национальной полиции в Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр столицы Украины Виталий Кличко заявлял, что в Киеве на соблюдение карантина будут проверять развлекательные заведения, в частности ночные клубы и дискотеки, которым не позволяли работать после 22:00.