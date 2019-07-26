Под Киевом полиция со стрельбой задержала наглых грабителей

Под Киевом полиция со стрельбой задержала иностранцев, которые совершили вооруженное нападение и украли крупную сумму денег у водителя из авто.

Нападение произошло в селе Крюковщина около 18:50. Группа мужчин начала угрожать 35-летнему водителю Toyota Land Crusier и отобрала сумку с деньгами, после чего скрылась на машине Mercedes, сообщили на странице полиции Киевщины в Facebook.

Правоохранители ввели оперативный план "Сирена" и останавливали все авто, подходящие по ориентировке. Авто подозреваемых обнаружили в селе Вита Поштовая. По требованию полиции машина не остановилась, из-за чего правоохранители решили применить табельное оружие.

Авто грабителей Facebook Полиция Киевской области

Авто Facebook Полиция Киевской области

"Учитывая реальную угрозу, сотрудник полиции применил огнестрельное оружие и стрелял по колесам. Одного из нападавших полиция задержала в лесу возле Виты Поштовой. Другого по горячим следам нашли в Крюковщине. Нападавшими оказались два гражданина Грузии 50 и 42 лет", – уточнили в пресс-службе.

Задержанный Facebook Полиция Киевской области

Второй задержанный Facebook Полиция Киевской области

В авто нашли пистолет "Форт 12Р" без маркировки и патроны к нему.

Как писал OBOZREVATEL, 23 июля в Киеве неизвестный ограбил инкассаторскую машину во время того, как инспекторы заправляли банкомат деньгами. Двери машины были открытыми, поэтому вор беспрепятственно вынес наличные средства и сбежал.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!