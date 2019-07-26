Под Киевом полиция со стрельбой задержала наглых грабителей

Под Киевом полиция со стрельбой задержала иностранцев, которые совершили вооруженное нападение и украли крупную сумму денег у водителя из авто.
Нападение произошло в селе Крюковщина около 18:50. Группа мужчин начала угрожать 35-летнему водителю Toyota Land Crusier и отобрала сумку с деньгами, после чего скрылась на машине Mercedes, сообщили на странице полиции Киевщины в Facebook.
Правоохранители ввели оперативный план "Сирена" и останавливали все авто, подходящие по ориентировке. Авто подозреваемых обнаружили в селе Вита Поштовая. По требованию полиции машина не остановилась, из-за чего правоохранители решили применить табельное оружие.
Авто грабителей
Facebook Полиция Киевской области
Авто
Facebook Полиция Киевской области
"Учитывая реальную угрозу, сотрудник полиции применил огнестрельное оружие и стрелял по колесам. Одного из нападавших полиция задержала в лесу возле Виты Поштовой. Другого по горячим следам нашли в Крюковщине. Нападавшими оказались два гражданина Грузии 50 и 42 лет", – уточнили в пресс-службе.
Задержанный
Facebook Полиция Киевской области
Второй задержанный
Facebook Полиция Киевской области
В авто нашли пистолет "Форт 12Р" без маркировки и патроны к нему.
Как писал OBOZREVATEL, 23 июля в Киеве неизвестный ограбил инкассаторскую машину во время того, как инспекторы заправляли банкомат деньгами. Двери машины были открытыми, поэтому вор беспрепятственно вынес наличные средства и сбежал.
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