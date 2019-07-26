Главная Новости
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Под Киевом полиция со стрельбой задержала наглых грабителей

1.8т Читать материал на украинском

Под Киевом полиция со стрельбой задержала иностранцев, которые совершили вооруженное нападение и украли крупную сумму денег у водителя из авто.

Нападение произошло в селе Крюковщина около 18:50. Группа мужчин начала угрожать 35-летнему водителю Toyota Land Crusier и отобрала сумку с деньгами, после чего скрылась на машине Mercedes, сообщили на странице полиции Киевщины в Facebook.

Правоохранители ввели оперативный план "Сирена" и останавливали все авто, подходящие по ориентировке. Авто подозреваемых обнаружили в селе Вита Поштовая. По требованию полиции машина не остановилась, из-за чего правоохранители решили применить табельное оружие.

Новости
Запустили газ и взорвали: в Днепре ограбили известный банкомат
Авто грабителей

Авто грабителей

Facebook Полиция Киевской области

Авто

Авто

Facebook Полиция Киевской области

"Учитывая реальную угрозу, сотрудник полиции применил огнестрельное оружие и стрелял по колесам. Одного из нападавших полиция задержала в лесу возле Виты Поштовой. Другого по горячим следам нашли в Крюковщине. Нападавшими оказались два гражданина Грузии 50 и 42 лет", – уточнили в пресс-службе.

Задержанный

Задержанный

Facebook Полиция Киевской области

Второй задержанный

Второй задержанный

Facebook Полиция Киевской области

В авто нашли пистолет "Форт 12Р" без маркировки и патроны к нему.

Как писал OBOZREVATEL, 23 июля в Киеве неизвестный ограбил инкассаторскую машину во время того, как инспекторы заправляли банкомат деньгами. Двери машины были открытыми, поэтому вор беспрепятственно вынес наличные средства и сбежал.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
1
Смешно
4
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lewis Margaret
Lewis Margaret
Google платить $ 6385 до $ 7528 на тиждень для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднаaвся до цієї роботи два місяці тому і заробив $ 6952 в перший тиждень цієї угоди. Ця робота дійсно неймовірна і дає мені велику частку доходу щодня. Я впевнений, що ви отримаєте найкращий результат. Ознайомтеся тут. ........ ⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛ www.CashClub5.COM
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сало Уронили
Сало Уронили
не бойсь братья лаврушники.кто-там Грузию полюбляе?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel