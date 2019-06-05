Под Киевом полицейских ранили на акции протеста из-за убийства ребенка

В Переяслав-Хмельницком, где 4 июня из-за убийства 5-летнего Кирилла Тлявова прошла всеукраинская акция протеста, были ранены два сотрудника полиции.
Столкновения с участники митинга "Безнаказанность убивает" прошли под зданием местной полиции, поскольку именно двух правоохранителей подозревают в смертельном ранении малыша. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области в Facebook.
"Среди граждан, которые пришли на мирную акцию, были агрессивно настроенные молодые люди в балаклавах. Они бросали дымовые шашки, жгли фаеры и раскрашивали краской асфальт", – уточнили правоохранители.
Акция
Скриншот prm.ua
Митинг
Скриншот prm.ua
В результате два полицейских получили травмы ног. По факту телесных повреждений открыты уголовные производства за угрозы или насилие относительно сотрудников правоохранительных органов.
Митинг в Переяслав-Хмельницком
Скриншот prm.ua
При этом с активистов собираются взыскать деньги за "ущерб городу".
Как писал OBOZREVATEL:
5-летний Кирилл получил ранение в голову во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком 31 мая. Мальчик умер 3 июня в больнице, не приходя в сознание.
Полицейские, как выяснилось, были пьяными и просто "развлекались", стреляя по банкам.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что правоохранители, которые убили ребенка, будут наказаны по всей строгости закона и дело не удастся "замять".
4 июня суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка, Владимира Петровца и Ивана Приходько. Однако они свою вину отрицали.
Также Князев уволил главу Нацполиции Киевской области Дмитрия Ценова, который попросил отправить его в зону ООС на Донбасс.
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