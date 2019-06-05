ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
LadyCity

/Криминал

Под Киевом полицейских ранили на акции протеста из-за убийства ребенка

2.7тЧитать материал на украинском

В Переяслав-Хмельницком, где 4 июня из-за убийства 5-летнего Кирилла Тлявова прошла всеукраинская акция протеста, были ранены два сотрудника полиции.

Столкновения с участники митинга "Безнаказанность убивает" прошли под зданием местной полиции, поскольку именно двух правоохранителей подозревают в смертельном ранении малыша. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области в Facebook.

"Среди граждан, которые пришли на мирную акцию, были агрессивно настроенные молодые люди в балаклавах. Они бросали дымовые шашки, жгли фаеры и раскрашивали краской асфальт", – уточнили правоохранители.

Акция

Акция

Скриншот prm.ua

Новости
Копы убили ребенка под Киевом: всплыли скандальные факты о подозреваемых
Митинг

Митинг

Скриншот prm.ua

В результате два полицейских получили травмы ног. По факту телесных повреждений открыты уголовные производства за угрозы или насилие относительно сотрудников правоохранительных органов.

Митинг в Переяслав-Хмельницком

Митинг в Переяслав-Хмельницком

Скриншот prm.ua

При этом с активистов собираются взыскать деньги за "ущерб городу".

Как писал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
6
0
Смешно
4
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хорошо Хорошо
Хорошо Хорошо
Ура, товарищи! Да здравствует Великая революция достоинства! Вот, ещё скоро найдут убийц небесной сотни! Наверняка, Это был Янукович? Только ему одному это было выгодно, чтобы разъярить людей ещё больше. Он хотел того, чтобы его свергли поскорее. Вроде всё сходится. Правда?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Подонков мусорских "обидели"!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Пять лет майдана..... Страна бардака, хаоса и махновщины.... Полный пизд@ц.....
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / мнения