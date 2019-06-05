Под Киевом полицейских ранили на акции протеста из-за убийства ребенка

В Переяслав-Хмельницком, где 4 июня из-за убийства 5-летнего Кирилла Тлявова прошла всеукраинская акция протеста, были ранены два сотрудника полиции.

Столкновения с участники митинга "Безнаказанность убивает" прошли под зданием местной полиции, поскольку именно двух правоохранителей подозревают в смертельном ранении малыша. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области в Facebook.

"Среди граждан, которые пришли на мирную акцию, были агрессивно настроенные молодые люди в балаклавах. Они бросали дымовые шашки, жгли фаеры и раскрашивали краской асфальт", – уточнили правоохранители.

Акция Скриншот prm.ua

Митинг Скриншот prm.ua

В результате два полицейских получили травмы ног. По факту телесных повреждений открыты уголовные производства за угрозы или насилие относительно сотрудников правоохранительных органов.

Митинг в Переяслав-Хмельницком Скриншот prm.ua

При этом с активистов собираются взыскать деньги за "ущерб городу".

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