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11 января • обновлено в 10:54
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/ Криминал

Под Киевом полицейская машина насмерть сбила пешехода

1.3т
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В городе Борисполь Киевской области полицейский автомобиль Renault Doker сбил мужчину, который погиб от полученных травм.

ДТП произошло в субботу утром, 11 января. Об этом написало издание "Информатор".

Источники в правоохранительных органах рассказали журналистам, что авария случилась на улице Киевский шлях, 125. Человек стоял на проезжей части, неподалеку от пешеходного перехода, когда его сбил автомобиль.

Под Киевом полицейская машина насмерть сбила пешехода

Под Киевом полицейская машина насмерть сбила пешехода

Информатор

Мужчина погиб от полученных травм, его личность уже установили. За рулем авто был сотрудник одного из подразделений полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Киеве в результате ДТП погиб пожилой мужчина-пешеход.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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