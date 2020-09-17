Под Киевом похитили мужчину и вывезли в лес: подробности ЧП

В Буче Киевской области 16 сентября, около 21:00, двое злоумышленников насильно посадили мужчину в автомобиль Mercedes и увезли в неизвестном направлении.

Как рассказал OBOZREVATEL источник в правоохранительных органах, сообщение о похищении человека поступило от прохожих.

"На территории области был немедленно введен план "Перехват". Вскоре автомобиль, который подпадал под описание, был найден в Ирпене. В нем находились 33-летний уроженец Харьковской области и 29-летний иностранец, которые на данный момент проживают на территории данного населенного пункта. Похищенного человека там не было", – отметил собеседник.

По его словам, в дальнейшем полицейские установили, что преступники вывезли похищенного мужчину в лесопосадку.

"21-летнего жителя Киевщины похитили в тот момент, когда он снимал деньги в банкомате. Злоумышленники вывезли его в лесополосу рядом с Ирпенем, привязали к дереву и спрашивали, сколько он готов заплатить, чтобы остаться в живых. После этого ушли, оставив в лесополосе – там его нашли полицейские и освободили", – резюмировал источник.

Похитителей задержали по статье 208 КПК Украины, открыто уголовное производство по части 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

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