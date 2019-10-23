Под Киевом похитили младенца: полиция задержала авто подозреваемых. Видео

В Киеве задержали авто, разыскиваемое по ориентировке полиции из-за похищения ребенка в пгт. Коцюбинское.

За его рулем оказался таксист, который заявил, что не причастен к происшествию, передает "Информатор" с места событий.

Местонахождение ребенка, по состоянию на 15:47, неизвестно. Водителя и пассажирку временно задержали для выяснения обстоятельств, их опознанием будет заниматься мама похищенного малыша.

В группе "Киев Оперативный" в Facebook сообщили, что на месте похищения малыша курсировали три авто серого цвета. Два из них были замечены полицией, точно известно, что одна из этих машин непричастна.

Водитель одного из задержанных авто

Авто похитительницы ребенка оказалось такси Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 11 апреля в полицию заявили о похищении ребенка. ЧП произошло около метро "Лукьяновская".

В столице ввели план "Перехват". Вначале очевидцы заявляли о неизвестном мужчине, который затолкал мальчика в машину. Позже выяснилось, что ребенка увез его отец.

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