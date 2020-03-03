Случай с 14-летним школьником, который под Киевом ножом и топором тяжело ранил 4-летнего двоюродного брата и тетку, получил резонанс. Выяснилось, что у подростка была тяга к холодному оружию. Также он любил смотреть видео с демонстрацией насилия.

Подробнее о ситуации OBOZREVATEL рассказал отец пострадавшего ребенка Святослав Козырев – дядя подозреваемого Арсения.

Загнал брата в угол

Святослав круглосуточно находится в больнице рядом с 4-летним сыном Мишей. Со своей семьей мужчина год как не живет.

У ребенка сильно повреждены легкие. Отец говорит, что Арсений хотел именно убить мальчика. "Левая сторона у сына изрезана. Удары наносились в сердце, то есть на поражение", – отметил мужчина.

4-летний Миша Козырев находится в реанимации Фото: Святослав Козырев

ЧП произошло 1 марта в Крюковщине Киево-Святошинского района. У 14-летнего Арсения возникла ссора с теткой Юлией. Парень схватил нож, затем топор и нанес женщине множество ранений. После он стал бить ножом маленького Мишу, которого загнал в угол.

14-летний Арсений

После этого парень выбежал из дому и побежал к матери дяди. Там он рассказал, что у него с теткой произошла драка с применением ножей (парень также был порезан).

"Была вызвана полиция и скорая. Параллельно я начал узнавать обстоятельства (я тогда не знал, что мой сын тяжело ранен). Арсений рассказал, что с Юлией у него часто возникали ссоры, она его била. Показывал синяки. И, как он сказал: "У меня закончилось терпение". Видимо, он для себя решил избавиться от тетки, а заодно и от моего сына, как раздражителя: старшие ведь часто получают за проделки младших", – отметил мужчина.

Нападение произошло в жилом доме. На полу – лужи крови

ЧП произошло на территории коттеджного городка в Крюковщине

Любил фильмы о насилии

Святослав говорит, что в дом его семьи Арсений попал год назад. Попросила поселить мать парня Елена, которая с ним не живет.

Святослав Козырев круглосуточно находится в больнице с сыном

По словам дяди, Арсений был вспыльчив, часто проявлял агрессию.

"У него была ярко выраженная жестокость. Он любил смотреть видео об убийствах, избиениям, а также видео расправы над животными. Была у него тяга и к холодному оружию. Из-за этого ему запрещали пользоваться компьютером, планшетом, смарфоном. Мне кажется, что парень психически нездоров, хотя справок я не видел. Думаю, состояние его здоровья стало поводом конфликта между ним и моей женой", – рассказал Святослав.

На сегодняшний день Арсений задержан, ему вручено подозрение. Открыты два уголовных производства "умышленное убийство" и "покушение на преступление".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мужчина с ножом напал на родителей и нанес им серьезные телесные ранения. Выяснилось, что мужчина находится на учете в психоневрологическом диспансере.

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