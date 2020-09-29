Под Киевом подростка ударило током на ж/д мосту: он получил ожоги до 50% тела

Obozrevatel Криминал 14:51, 29.09.2020 Обновлено: 15:14, 29.09.2020

В Ирпене Киевской области 28 сентября во время прогулки по железнодорожному мосту 17-летнего жителя Черниговской области ударило током, он получил ожоги до 45% поверхности тела.

Как рассказал OBOZREVATEL источник в правоохранительных органах, сообщение о происшествии поступило от врачей.

"Парень залез на перила железнодорожного моста во время прогулки с друзьями и в какой-то момент его ударило электрическим током. Товарищи сразу же вызвали скорую помощь. На данный момент подросток находится в больнице", – рассказал источник.

Подростка ударило током во время прогулки на мосту

Наш собеседник добавил, что пострадавший приехал в Ирпень вместе с друзьями в гости к девушкам.

"Сейчас устанавливаются детали происшествия. Решается вопрос о привлечении родителей парня к административной ответственности по статье 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП", - резюмировал источник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Коцюбинском Киевской области 8 сентября 14-летнего парня ударило током на крыше грузового вагона, в результате чего он получил ожоги до 60% поверхности тела.

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