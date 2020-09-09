Под Киевом подростка ударило током на вокзале: он получил ожоги до 60% тела

В Коцюбинском Киевской области 8 сентября 14-летнего парня ударило током на крыше грузового вагона, в результате чего он получил ожоги до 60% поверхности тела.

Как рассказал OBOZREVATEL источник в правоохранительных органах, пострадавший вместе с одноклассником играли на железнодорожном вокзале станции "Беличи".

ЧП случилось в пгт Коцюбинское. Google map

"Подросток случайно зацепился головой за высоковольтный провод, после чего потерял сознание и упал на землю. Врачей вызвали взрослые, которым о происшествии рассказал друг потерпевшего", – сообщил источник.

Он добавил, что медики диагностировали у школьника ожоги 55-60% площади тела, в частности головы и шеи.

Подросток потерял сознание и упал на землю. место происшествия

"Подросток ранее на учете полиции не состоял. Сейчас он находится в местной больнице, но решается вопрос о его транспортировке в столичный ожоговый центр", – добавил собеседник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на железнодорожной станции "Дарница" подростка ударило током после того, как он залез на крышу электропоезда.