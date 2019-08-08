Под Киевом подозреваемый в убийстве копов жестоко избил и ограбил женщину. Фото и видео 18+

Под Киевом в Вышгороде мужчина напал с ножом на женщину, ограбив ее в собственной квартире.

Об этом в Facebook сообщил начальник Киевской областной полиции Андрей Небытов.

"Звонок в дверь. Женщина, не глядя в глазок, открывает двери, ведь ждет знакомого. Далее на нее осуществляет нападение неизвестный с ножом. Наносит удары кулаком в лицо, угрожает убийством и вымогает деньги. Испуганная женщина отдает тысячу долларов, нападающий забирает золотые украшения, ноутбук, телефон и банковскую карточку. После связывает пострадавшую проводами и оставляет место происшествия", – рассказал он.

После совершения преступления, пострадавшая обратилась в полицию. В результате оперативных действий подозреваемого задержали в Киеве, где он спускал деньги на игровых автоматах.

Небытов добавил, что злоумышленник является подсудимым, но не находится под арестом. На видео задержанный ответил, что проходит по пяти статьям Уголовного Кодекса Украины: "Под судом в Житомире по пяти статьям сразу: за убийство и покушение на убийство сотрудников полиции, угон, оружие".

Нападение в Вышгороде Facebook

Нападение в Вышгороде Facebook

Нападение в Вышгороде Facebook

Нападение в Вышгороде Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева неизвестный изнасиловал 47-летнюю женщину, после чего сбежал.

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