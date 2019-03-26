Под Киевом педагог год совращал детей: первые подробности

В Борисполе Киевской области педагога детского кружка подозревают в растлении несовершеннолетних. Пострадавшими от его преступлений стали как минимум пять детей.

Бориспольский районный суд арестовал мужчину и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

"На протяжении года, с февраля 2018 по февраль 2019, подозреваемый неоднократно совершал физические растлевающие действия относительно пяти малолетних", ‒ сообщили в пресс-службе.

Подозреваемому педагогу грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

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