Под Киевом пассажиров возил пьяный водитель автобуса

В Борисполе Киевской области водитель междугороднего автобуса вез пассажиров в нетрезвом состоянии. Алкотестер "драгер" показал 0,54 промилле алкоголя в крови.

На нарушителя составили административный протокол, а перевозку пассажиров передали другому водителю, сообщили на странице Патрульной полиции Борисполя в Facebook.

"Вчера (7 апреля. – Ред.) около 10 утра патрульные Борисполя остановили междугородний автобус Mersedes Sprinter с 39-летним водителем. Во время проверки документов у него обнаружили признаки алкогольного опьянения", – уточнили правоохранители.

В Борисполе остановили пьяного водителя автобуса Facebook Патрульна поліція Борсиполя

Решение о привлечении к ответственности водителя будет принимать суд.

Как писал OBOZREVATEL, в 2018 году после нескольких резонансных случаев полиция Украины начала операцию "Перевозчик", во время которой проверяла водителей общественного транспорта.

Всего за 20 первых дней полицейские выявили за рулем автобусов и маршруток 50 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

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