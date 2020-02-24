Под Киевом отец жестоко избил младенца: ребенок мешал спать

В городе Васильков Киевской области в ночь на 24 февраля пьяный отец жестоко избил 7-месячную дочь из-за того, что ребенок мешал ему спать.

Девочку доставили в больницу, у нее – гематома и сотрясение головного мозга. Об этом написала пресс-служба полиции Киевской области на своем сайте.

"Ночью в г. Васильков мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес травмы 7-месячной дочери. Затем полицейским он объяснил, что младенец своим плачем мешал ему спать", – говорится в сообщении.

Под Киевом отец жестоко избил младенца. Иллюстрация

Когда в комнату с маленькой девочкой зашла ее мать, они выхватила ребенка и выбежала с ним из дома. После этого женщина вызвала скорую.

Так, 41-летнего отца задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявили подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 (Покушение на преступление) ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, на Подоле, 13 октября 2019 года отец покинул своего двухлетнего сына одного на несколько часов в автомобиле Jaguar.

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