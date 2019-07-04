Под Киевом нашли труп работницы Верховной Рады

Под Киевом нашли тело Антонины Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде Украины. Она пропала 29 июня после того, как вышла из маршрутки возле села Юровка.

Родные женщины объявили ее поиск в соцсетях, но никакой информации о ней не было. В начале июля в кукурузном поле между двумя поселками нашли ее труп, пишет LB.ua.

"На теле обнаружены следы насилия. Ищем убийц", – сообщил спикер полиции Киевщины Николай Жукович.

Антонина Шпир Facebook "Киев Оперативный"

По данным группы "Киев Оперативный" в Facebook, женщина исчезла после того, как вышла из маршрутки "Фастов-Юровка" и пешком отправилась через поле в село Дыминовка.

Как писал OBOZREVATEL, в марте 2019 под Киевом в Яготинском районе нашли обгоревшее тело мужчины с множественными ранениями. Труп лежал на обочине между двумя населенными пунктами.

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