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/Криминал

Под Киевом нашли пропавшую без вести 11-летнюю девочку

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Под Киевом в поселке Макаров нашли 11-летнюю жительницу Винницкой области Ангелину Макарову, которая числилась без вести пропавшей.

Ее розыск проводился по всей Украине, сообщили в пресс-службе местной полиции. Девочка из с. Калиновка Винницкой области уехала к своей подруге в Киев 16 июня.

"Погостевав и решив вернутся домой, перепутала номера маршрутки и уехала в Макаров, где ее и нашли полицейские", – уточнили правоохранители.

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Искали Ангелину при помощи камер видеонаблюдения, передает ТСН. До того, как местонахождение девочки стало известно, ее зафиксировали в райцентре Киевщины, где она разменивала деньги. Предварительной версией исчезновения был побег из дома, поскольку девочка заблаговременно собрала необходимые вещи и тайно взяла деньги.

Найденная девочка

Найденная девочка

Полиция в Киевской области

Как писал OBOZREVATEL, в Одесской области пропала 11-летняя Дарья Лукьяненко. Девочка исчезла посреди родного села. К поиску подключены полиция, сотрудники Нацгвардии, водолазы и авиация.

Приметы Даши: на вид девочке 11-13 лет, ростом около 140 сантиметров, худощавая, русые волосы, карие глаза. Одета в белую футболку с рисунком розового и белого фламинго, светло-розовые шорты, черные босоножки, при себе имела сумочку с разноцветными блестками. Полиция хоть и задействовала огромные силы, но ход поисков не комментирует.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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