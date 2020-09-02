Под Киевом на рынке вспыхнул масштабный пожар. Видео

В среду, 2 сентября, под Киевом в селе Коцюбинское произошел пожар на местном рынке.

Об этом в Facebook сообщает "Киев оперативный". Отмечается, что на место ЧП выехали спасатели.

"Прямо сейчас в Коцюбинском пылает рынок. На месте уже работают спасатели ГСЧС. Надеемся, что никто не травмируется", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео показано, что огонь очень сильный, а черный дым тянется высоко в небо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по ул. Большой Васильковской произошел пожар в квартире на последнем этаже четырехэтажного жилого дома.

Также в Киеве в многоэтажке на улице Сулеймана Стальского произошел пожар, в результате которого погиб человек.