Под Киевом на рынке вспыхнул масштабный пожар. Видео

В среду, 2 сентября, под Киевом в селе Коцюбинское произошел пожар на местном рынке.
Об этом в Facebook сообщает "Киев оперативный". Отмечается, что на место ЧП выехали спасатели.
"Прямо сейчас в Коцюбинском пылает рынок. На месте уже работают спасатели ГСЧС. Надеемся, что никто не травмируется", – говорится в сообщении.
На опубликованном видео показано, что огонь очень сильный, а черный дым тянется высоко в небо.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по ул. Большой Васильковской произошел пожар в квартире на последнем этаже четырехэтажного жилого дома.
Также в Киеве в многоэтажке на улице Сулеймана Стальского произошел пожар, в результате которого погиб человек.
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