Под Киевом на крупных взятках задержали двух коррупционеров

В Киевской области в городе Васильков при получении неправомерной выгоды были задержаны два коррупционера.
"Прокуратурой АРК совместно с СБУ задержаны при получении 300 тысяч гривен начальник отдела государственной архитектурно строительной инспекции и 10 тысяч долларов главный архитектор города", - написал в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.
"Заявители верят нам - мы чистим госаппарат. За этот год судами уже осуждены 201 обнаружен ГПУ, МВД и СБУ коррупционер", - отметил он.
Как писал "Обозреватель", недавно в "Борисполе" главные инспектора таможни погорели на взятке.
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