Под Киевом мужчина открыл стрельбу по прохожим: есть раненый

В Вишневом Киевской области мужчина открыл стрельбу из травматического оружия в сторону компании прохожих. В результате пострадавший получил огнестрельное ранение ноги и грудной клетки.

Кроме того, 26 июня в Переяславе мужчина набросился с ножем на прохожего и травмировал ему голень, а в Таращанском районе при неизвестный обстоятельствах местный житель получил повреждения от стрельбы из устройства резиновыми пулями, сообщили на сайте Национальной полиции в Киевской области.

Под Киевом мужчина открыл стрельбу Национальная полиция в Киевской области

Правоохранителям удалось оперативно задержать двоих нападавших. По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 4 ст. 296 – Хулиганство – Уголовного кодекса Украины.

"В квартире хулигана полицейские обнаружили и изъяли коллекцию разнообразного оружия. Также изъято устройство для отстрела резиновыми пулями, из которого предположительно он стрелял в прохожего. Все оружие направлено на проведение соответствующих экспертиз", – сообщили в полиции о происшествии в Вишневом.

Под Киевом мужчина открыл стрельбу Национальная полиция в Киевской области

"В городе Переяслав ночью произошел конфликт между двумя мужчинами. Выпивший прохожий начал приставать к компании, другой – пытался защитить людей от надоедливого мужчины кулаками. В результате инцидента злоумышленник нанес ножевое ранение голени потерпевшему", – говорится о происшествии в Переяславе.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия с раненым мужчиной в Таращанском районе.

Под Киевом мужчина открыл стрельбу Национальная полиция в Киевской области

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