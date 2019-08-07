Под Киевом микроавтобус влетел в легковое авто: есть жертва

Под Киевом на Бориспольской трассе 7 августа произошло ДТП с микроавтобусом Mercedes и легковым Ford. Водитель последнего умер на месте происшествия.

Микроавтобус въехал в бок легкового авто и вылетел вместе с ним с дороги. Видео с места ЧП опубликовали в группе dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть, скрольте до конца страницы. Присутствует ненормативная лексика).

"Смертельное ДТП под Киевом на Бориспольской окружной: на перекресте столкнулись микроавтобус Mercedes и Ford. Водитель легковушки погиб", – уточнили очевидцы.

ДТП Скриншот

Авария Скриншот

Информация о других пострадавших и причинах столкновения устанавливается.

Как известно, по официальной статистике, ежедневно в Киеве происходит порядка 100 – 120 ДТП. Раз в три дня на дорогах столицы погибает один человек. Основными причинами аварий являются: превышение скорости, нарушение правил, вождение автотранспорта в состоянии алкогольного опьянения, правила проезда перекрестков, наезд на пешеходов.

Как писал OBOZREVATEL, бывший член Партии регионов и экс-глава Донецкой и Одесской железной дороги Николай Рогов сбил насмерть двух людей 2 августа. ДТП случилось на Киевской трассе в Одесской области.

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