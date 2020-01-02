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2 января • обновлено в 19:32
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/ Криминал

Под Киевом микроавтобус влетел в дерево: погибли двое людей

1.3т
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В Киевской области в жуткую аварию попал грузовой микроавтобус. В результате погибли два человека.

ДТП произошло 2 января в селе Шандра Мироновского района, рассказал OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГУНП Киевщины Николай Жукович. По его словам, во время движения автомобиль съехал в кювет и столкнулся с деревом.

"Погибли водитель и пассажир микроавтобуса. Еще один пассажир получил травмы", – отметил он.

ДТП произошло в с. Шандра Мироновского района

ДТП произошло в с. Шандра Мироновского района

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Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Под Киевом микроавтобус влетел в дерево: погибли двое людей

Google. Maps

В аварии погибли пассажир и водитель буса

В аварии погибли пассажир и водитель буса

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января в Бориспольском районе Киевской области в ДТП попал легковой автомобиль Peugeot с подростками. В ходе расследования полиция в 120 метрах от места происшествия обнаружила тело 16-летней девушки, которая могла быть пассажиркой данного авто.

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Автор
Антон Степанов
Темы
Война на дорогах Новости Киева и Киевской области Криминал Эксклюзив
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авто
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