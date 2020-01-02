Под Киевом микроавтобус влетел в дерево: погибли двое людей

В Киевской области в жуткую аварию попал грузовой микроавтобус. В результате погибли два человека.

ДТП произошло 2 января в селе Шандра Мироновского района, рассказал OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГУНП Киевщины Николай Жукович. По его словам, во время движения автомобиль съехал в кювет и столкнулся с деревом.

"Погибли водитель и пассажир микроавтобуса. Еще один пассажир получил травмы", – отметил он.

ДТП произошло в с. Шандра Мироновского района Google. Maps

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Google. Maps

В аварии погибли пассажир и водитель буса

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января в Бориспольском районе Киевской области в ДТП попал легковой автомобиль Peugeot с подростками. В ходе расследования полиция в 120 метрах от места происшествия обнаружила тело 16-летней девушки, которая могла быть пассажиркой данного авто.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!