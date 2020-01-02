Под Киевом микроавтобус влетел в дерево: погибли двое людей

В Киевской области в жуткую аварию попал грузовой микроавтобус. В результате погибли два человека.
ДТП произошло 2 января в селе Шандра Мироновского района, рассказал OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГУНП Киевщины Николай Жукович. По его словам, во время движения автомобиль съехал в кювет и столкнулся с деревом.
"Погибли водитель и пассажир микроавтобуса. Еще один пассажир получил травмы", – отметил он.
ДТП произошло в с. Шандра Мироновского района
Google. Maps
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Google. Maps
В аварии погибли пассажир и водитель буса
Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января в Бориспольском районе Киевской области в ДТП попал легковой автомобиль Peugeot с подростками. В ходе расследования полиция в 120 метрах от места происшествия обнаружила тело 16-летней девушки, которая могла быть пассажиркой данного авто.
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