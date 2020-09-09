Под Киевом массово столкнулись автомобили: есть пострадавшие. Видео
Вечером 8 сентября на Гостомельском шоссе под Киевом (в сторону Гостомеля) случилась масштабная авария с участием трех легковых авто и грузовика.
В ДТП пострадал один водитель. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
По словам очевидцев, на трассе возник небольшой затор, поэтому водители вынуждены были притормаживать. Так, Renault и Lada остановились вовремя, тогда как водитель Fiat отвлекся и въехал в Lada. От столкновения последнюю выбросило на встречную полосу, где в это время ехал грузовик Scania.
В результате ДТП водителя Lada с многочисленными переломами госпитализировали в больницу.
"Несмотря на это, он успел переслать момент аварии правоохранителям", – отмечают в сети.
На месте ДТП работали следственно-оперативная группа, которая выясняла все обстоятельства происшествия.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 8 сентября водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил курьера службы доставки еды Raketa, который ехал на мопеде.