Под Киевом массово столкнулись автомобили: есть пострадавшие. Видео

Марина Лисничук Криминал 07:56, 9.09.2020 Обновлено: 08:30, 9.09.2020

Вечером 8 сентября на Гостомельском шоссе под Киевом (в сторону Гостомеля) случилась масштабная авария с участием трех легковых авто и грузовика.

В ДТП пострадал один водитель. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам очевидцев, на трассе возник небольшой затор, поэтому водители вынуждены были притормаживать. Так, Renault и Lada остановились вовремя, тогда как водитель Fiat отвлекся и въехал в Lada. От столкновения последнюю выбросило на встречную полосу, где в это время ехал грузовик Scania.

Авария на Гостомельский трассе.
Facebook "Киев оперативный"

В результате ДТП водителя Lada с многочисленными переломами госпитализировали в больницу.

"Несмотря на это, он успел переслать момент аварии правоохранителям", – отмечают в сети.

На месте ДТП работали следственно-оперативная группа, которая выясняла все обстоятельства происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 8 сентября водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил курьера службы доставки еды Raketa, который ехал на мопеде.

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